Juventus | si dimettono due componenti del collegio sindacale | «motivi personali e professionali»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Laannuncia, con un comunicato, le dimissioni di duedel, Maria Cristina Zoppo e Alessandro Forte. Le motivazioni sono sia di ordine personale che professionale. I due sindaci dichiarano che la scelta è maturata dopo l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio del club, lo scorso 27 dicembre. Di seguito il comunicato che laha pubblicato sul proprio sito ufficiale. “Football Club S.p.A. (“” o la “Società”) rende noto che la dott.ssa Maria Cristina Zoppo e il dott. Alessandro Forte, Sindaci Effettivi nominati in data 29 ottobre 2021, tratti dall’unica lista presentata dall’azionista EXOR N.V., hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dalla data odierna, per motivazioni di carattere ...

