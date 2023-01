Juventus | dimissioni per due componenti del collegio sindacale

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato ledi duedelDi seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla. COMUNICATO – «Football Club S.p.A. (“” o la “Società”) rende noto che la dott.ssa Maria Cristina Zoppo e il dott. Alessandro Forte, Sindaci Effettivi nominati in data 29 ottobre 2021, tratti dall’unica lista presentata dall’azionista EXOR N.V., hanno rassegnato le propriecon decorrenza dalla data odierna, per motivazioni di carattere personale nonché professionale dichiarando che la scelta “è maturata a valle dell’assemblea dei soci in data 27 dicembre 2022 che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022 e che costituisce la ...

Juventus Football Club

Con la questione CDA, dopo ledi vari membri, sembra si sia ristabilito l'equilibrio, e ... Per tutto il primo tempo laha tirato solo 2 volte nello specchio della porta, mentre la ...E' paradossale che la Juve abbia cominciato a volare in campionato proprio nel momento in cui le avvisaglie dei problemi giudiziari bianconeri esplodevano nelle clamorosedel CdA. In genere il rendimento di una squadra di calcio soffre, non beneficia , di situazioni societarie difficili. Lo stesso popolo bianconero fra l'altro comincia a chiedersi se e in ... DIMISSIONI DI DUE COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E SUBENTRO DEI SINDACI SUPPLENTI Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che la dott.ssa Maria Cristina Zoppo e il dott. Alessandro Forte, Sindaci Effettivi nominati in ...La Juventus ha annunciato, tramite una nota ufficiale, che i “sindaci effettivi nominati in data 29 ottobre 2021, hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dalla data odierna, per ...