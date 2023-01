Juventus | Di Maria torna in gruppo | a disposizione contro l’Udinese

Tuttosport

Laè scesa in campo con giocatori buoni, ma di poca esperienza. Questo non è un bene, ma è importante per farli crescere. In panchina ci sono ancora Chiesa, Di, Pogba, Vlahovic, ...Laopta per il modulo 3 - 5 - 1 - 1 con Szczsny tra i pali; Danilo, Bremer e Gatti in ... Miretti svolge il ruolo di trequartista, mentre Milik prende il posto di Angel Die di Dusan ... Juventus, Allegri: "Striscione per Vialli momento bellissimo. Di Maria con l'Udinese" Angel Di Maria è tornato quest’oggi ad allenarsi in gruppo, all’indomani del successo contro la Cremonese: l’ex PSG sarà quindi a disposizione per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, una ...Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Udinese: Di Maria si è allenato in gruppo Dopo la vittoria in casa della Cremonese, la Juventus è subito tornata ad allenarsi per preparare ...