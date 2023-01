Juventus | Di Maria torna ad allenarsi in gruppo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Angel Di, dopo aver saltato la trasferta contro la Cremonese, èto adcon la squadra. I dettagli Come riportato da Sky Sport, Angel Dito adin. L’argentino, dopo la conquista del Mondiale con l’Argentina, aveva saltato la trasferta contro la Cremonese per una contusione alla caviglia rimediata in allenamento. A meno di nuove ricadute, il numero 22 delladovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.