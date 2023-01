Juve senza macchia | Allegri adesso ci crede - Sport - quotidiano net

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Arkadiusz Milik, 28 anni, è al quinto gol in tredici partite di campionato. Con Vlahovic ancora out, il polacco è il terminale offensivo principale per

QUOTIDIANO NAZIONALE

Fissati i capisaldi, resta impressionante il dato tecnico: altrettante, sette di fila, sono le partitegol subiti. Dal duca Rabiot a "Milik Santo subito": i meme Non perderti le Newsletter di ...Mentre Pierluigi Pardo raccontava con la solita enfasi la partita di San Siroscusarsi per i ... In precedenza, problemi si sono registrati anche per Cremonese -Su Leggo ediz. Milano: La Cremonese fa soffrire la Juventus ma Milik la beffa: 0-1 e settima vittoria. Anno nuovo, stessa Juve cinica e vincente. A Cremona arriva la settima ...Su Corriere di Torino - La Juve suona la settima, Allegri predica calma. Apertura in prima pagina dedicata alla Juventus ed all'importantissima e faticosa vittoria di Cremona.