Juve | ora l'acquisto diventa ufficiale | sarà un pilastro nel 2023

Corriere dello Sport

Son tornati tutti. Era. Li abbiamo visti a raffica, nel giorno feriale, come mai era capitato: due partite alla volta ... con laè arrivata la prestazione - ottima - , ma nessun punto. La ...Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus, starebbe spingendo per andare già a gennaio alla corte di Sarri Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus ein prestito all'Eintracht Francoforte, starebbe spingendo per andare alla Lazio già a gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'entourage del giocatore sarebbe al lavoro per . Di Maria, il post social fa infuriare i tifosi della Juve: "Ora basta!" Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Udinese: Di Maria si è allenato in gruppo Dopo la vittoria in casa della Cremonese, la Juventus è subito tornata ad allenarsi per preparare ...2' Occasione Juve: Beerensteyn dribbla un'avversaria e imbuca per Zamanian che va al tiro, ma è troppo centrale e debole 1' Inizia la partita 14:29 Squadre ...