(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si sente dire da molti osservatori che, in fondo, questada “corto muso” male non fa. Vince da molte partite e non prende goal....

Calciomercato.com

...del debito nonché la decisione del consiglio di amministrazione della UC Sampdoria diprocedere ... Tre punti anche per lae, ovviamente, per l'Inter che batte la squadra di Spalletti. Inzaghi è ...Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ... Juve, non aspettare i 'titolari': fiducia ai giovani, la meritano più di Pogba e Di Maria Parola a Filip Kostic. L'esterno della Juventus arrivato nell'ultima sessione estiva di calciomercato dal Francoforte, ai canali ufficiali del club bianconero ha rilasciato una breve intervista, espri ...Ospite negli studi Mediaset per il programma Pressing, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha così parlato della Juventus ...