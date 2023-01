(Di giovedì 5 gennaio 2023), terzino di proprietà dellantus, starebbendo pergià a gennaiocorte di Sarri, terzino di proprietà dellantus e ora in prestito all’Eintracht Francoforte, starebbendo pergià a gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’entourage del giocatore sarebbe al lavoro per trovare una soluzione per definire il tutto entro fine gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus, starebbe spingendo per andare già a gennaio alla corte di SarriPellegrini, terzino di proprietà della Juventus e ora in prestito all'Eintracht Francoforte, starebbe spingendo per andare alla Lazio già a gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ...Pellegrini potrebbe tornare presto in Italia e interrompere prima del previsto la sua avventura tedesca nell'Eintracht Francoforte. Sull'esterno mancino di proprietà dellac'è la Lazio: il ... Juve, Luca Pellegrini spinge per andare alla Lazio: i dettagli Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus e ora in prestito all’Eintracht Francoforte, starebbe spingendo per andare alla Lazio già a gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ...sul rinnovo di contratto del centrocampista francese Il rinnovo di contratto di Rabiot non è semplice, ma la Juve è pronta a fare uno sforzo importante per accontentare Allegri che ha sempre avuto un’ ...