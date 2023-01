Calciomercato.com

Acquistato due anni fa dopo una parentesi incolore allaStabia e sei mesi da separato in casa ... Pur non avendo mai giocato in C, l'impatto fu eccellente, proprio come i: 15 presenze, 4 gol ...Lavince a Cremona 1 - 0 grazie ad un gol di Milik su punizione al 91'. Il punto dallo stadio della nostra Fabiana Della ... Juve, i numeri dicono che Milik è da riscattare Szczesny più Perin uguale 12 clean sheet: Fantacalcio, nessuno come i portieri della Juventus. Garanzia assoluta per i fantallenatori ...Ospite di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato della Juventus, reduce dalla vittoria contro la Cremonese: "Giocando come ha fatto contro la Cremonese si vincerà poco, ...