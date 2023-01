Jerry Calà e il video con Gué | «Siamo fan l’uno dell’altro»

Corriere Delle Alpi

Attraverso un video condiviso in rete, che vede protagonista, Guè ha annunciato l'uscita del suo prossimo album. Del suo nuovo disco, intitolato "Madreperla" e in arrivo il prossimo 13 gennaio, il rapper milanese ha svelato diversi altri dettagli ...Ciak si gira. Perarriva un nuovo impegno al cinema: dal 20 febbraio inizieranno le riprese di una nuova commedia. "E' ambientata a Napoli", dice in radiovisione su RTL 102.5 News. Ma, un mito assoluto ... Befana con Jerry Calà al pianoforte a Cortina