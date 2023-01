Jeremy Renner | primo video dall’ospedale | l’attore scherza “È come una spa” e ringrazia i fan

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nonostante il terribile incidente capitatogli solo qualche giorno fa,sembra essere già in via di guarigione. Dopo aver condiviso ieri uno scatto dal suo letto d’ospedale per rassicurare i suoi fan,è tornato nelle ultime ore sui social network per regalare ai suoi milioni di followers un breveche lo vede in compagnia di alcuni suoi familiari, nella fattispecie sua madre e sua sorella. “Una giornata in terapia intensiva “non eccezionale”, trasformata in una fantastica giornata in spa con mia sorella e mia mamma??. Grazie mille“, ha scrittoa corredo del, nel filmato, spiega di non essersi potuto lavare, per ovvie ragioni, per una settimana. Proprio per questo motivo, sua sorella minore ...