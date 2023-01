Jeremy Renner | il video dall’ospedale dopo l’incidente

Leggi su screenworld

(Di giovedì 5 gennaio 2023)ha postato undirettamenteche lo ha coinvolto mentre era intento a spalare la neve dal giardino di casa sua. Il suo spazzaneve è finito per colpirlo involontariamente quando ha cercato di prestare soccorso a un’auto in panne. La star della Marvel si è rotta una gamba e ha subito una grave emorragia. Nell’ultimo, sembra che abbia finalmente capito come farsi massaggiare la testa nonostante sia un po’ malconcio. I fan sono entusiasti del fatto che l’attore di Occhio di Falco stia già sorridendo. A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama??. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY —...