Jenna Ortega | «La danza di Mercoledì? Non so ballare | pensavo di essere stata pessima…»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 gennaio 2023)si racconta in un’intervista a La Stampa. Americana di origini latine, vent’anni, interpretaAddams nell’omonima serie in onda su Netflix. Il video del suo balletto è diventato virale sui social, infrangendo la soglia del miliardo di visualizzazioni. Nonostante la giovane età è una veterana del mondo horror: èla protagonista di Scream. Laparla delladi. «Unache nemmeno avevo idea di come sarebbe riuscita. Avevo fatto un pochino la sbruffona con Tim Burton, dicendo che avrei voluto fare io la coreografia e che avrebbe potuto stare tranquillo, addirittura metterci le mani sul fuoco. Ma bluffavo. Non soe non avevo idea di cosa avrei fatto fino a pochi giorni prima, ...