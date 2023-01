(Di giovedì 5 gennaio 2023) L‘azienda JBL ha presentato al CEStantissime, come la soundbar JBL BAR 1300 o le JBL Quantum 360X/P e Quantum 910X/P per XBOX e PlayStation JBL (clicca qui per avere maggiori informazioni sull’azienda) ha presentato durante l’edizione del CESle sue ultime. Parliamo della nuova Soundbar JBL Bar 1300, che trasforma la vostra casa in una vere e propria sala cinematografica. Ed ancora, le nuove JBL Quantum 360X/P e le JBL Quantum 910X/P, rispettivamente per XBOX e PlayStation. Dettagli sulledi JBLal CESJBL amplia la serie Bar con la nuova Soundbar JBL Bar 1300. Ricca di funzionalità, l’ultimadi JBL porta l’elevata esperienza audio di una sala cinematografica direttamente nel salotto di casa. ...

tuttoteK

le novità cheha presentato al CES 2023 . Guardiamo insieme una overview dei prodotti!Bar 1300amplia la serie Bar con la nuova SoundbarBar 1300 . Ricca di funzionalità, l'...di che si tratta.Bar 1300 Anzituttoamplia la serie Bar con la nuova SoundbarBar 1300 che secondo il produttore porta all'utente l'esperienza esperienza audio di una sala ... JBL: ecco tutte le novità presentate al CES 2023 Al CES 2023 in corso non manca certo il reparto musicale. JBL presenta in fiera la nuova soundbar di fascia alta e le cuffie dedicate al gaming per tutti gli utenti Sony e Microsoft. Ecco di che si tr ...Per spegnere come si deve 50 candeline, Naim ha annunciato al CES 2023 la nuova serie New Classic, comprensiva di alimentatore, preamplificatore-streamer e ampl ...