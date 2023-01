JBL amplia la gamma di elettroniche Classic e c’è anche il giradischi

macitynet.it

Bar 1300 Anzituttola serie Bar con la nuova SoundbarBar 1300 che secondo il produttore porta all'utente l'esperienza esperienza audio di una sala cinematografica grazie al suono ...Bar 1300la serie Bar con la nuova SoundbarBar 1300 . Ricca di funzionalità, l'ultima novità diporta l'elevata esperienza audio di una sala cinematografica direttamente nel ... JBL al CES 2023, nuova soundbar e cuffie per Xbox e Playstation JBL si presenta al CES 2023 di Las Vegas con alcune novità tra cui la Soundbar JBL Bar 1300 e le cuffie gaming JBL Quantum.Al CES 2023 in corso non manca certo il reparto musicale. JBL presenta in fiera la nuova soundbar di fascia alta e le cuffie dedicate al gaming per tutti gli utenti Sony e Microsoft. Ecco di che si tr ...