(Di giovedì 5 gennaio 2023) Durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live,Leeè tornata a parlare di: l'attrice ha detto di averl'app per la condivisione di foto.Leeha affermato in più di un'occasione di aver: l'attrice, che questa volta non è entrata nei dettagli, lo ha fatto nuovamente presente durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live. Per quanto possa sembrare incredibile, c'è molta più validità nelle sue dichiarazioni di quanto si possa immaginare. Secondo quanto riportato da Buzzfeed, la Leeavrebbe dato vita ad un sito Blogspot nell'estate del 2010 chiamato iPhoneys. La star ha rivelato che, dopo aver comprato il suo primo iPhone, ha iniziato a scattare molte foto e ha ...

Movieplayer

La quinta stagione di Time To Walk invece vedrà la partecipazione dell'attriceCurtis, Amber Ruffin, il pattinatore campione olimpico Nathan Chen e l'attrice tedesca Nina Hoss.Per quanto concerne i nuovi episodi di Time to Walk, ci saranno nuovi artisti ogni settimana, a partire daCurtis il 9 gennaio. Dopo di che gli ospiti includeranno Amber Ruffin, Jason Segel,... Jamie Lee Curtis ribadisce: "Instagram l'ho inventato io!" Durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, Jamie Lee Curtis è tornata a parlare di Instagram: l'attrice ha detto di aver inventato l'app per la condivisione di foto.Infine arriva la quinta stagione di Time to Walk, con numerosi ospiti come cui l’attore Jamie Lee Curtis, la conduttrice di talk show Amber Ruffin, l’attore Jason Segel, lo chef spagnolo José Andrés, ...