James Gunn conferma che Wonder Woman sarà nel DCU | ma senza Gal Gadot?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il regista ha smentito la voce secondo la quale Diana Prince/non avrebbe fatto parte del nuovo DCU, ma nessunain merito all'attrice. Nelle ultime ore era emersa la voce secondo cui il personaggio di/ Diana Prince non avrebbe fatto parte del nuovo DC Universe assemblato dae Peter Safran, ma intervenendo su Twitter lo stesso regista ha smentito in maniera netta.uno dei personaggi che apparirà anche nel nuovo corso pensato da, anche se il regista di The Suicide Squad - Missione Suicida non ha fatto nessun riferimento a un'eventualedi Galcome interprete. Che questo possa significare un ...

Fatti che vedono una Warner Bros post - fusione con Discovery alle prese con un riassetto generale della pipeline produttiva dei progetti cinefumettistici che è stato affidato ae Peter ...guardiani della galassia volume 3 , dave bautista: "drax non andrà da nessuna parte" approfondimento Guardiani della Galassia,vuole spezzare la "maledizione" Il 3 maggio 2023 Guardiani ... DC, Ezra Miller sarà ancora Flash James Gunn: 'I nuovi film saranno annunciati a...' Il regista ha smentito la voce secondo la quale Diana Prince/Wonder Woman non avrebbe fatto parte del nuovo DCU, ma nessuna conferma in merito all'attrice.Variety ha pubblicato un nuovo rapporto secondo cui Wonder Woman non farà parte dei piani di James Gunn, ma che ne pensa l'autore