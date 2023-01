J R Moehringer | è l' autore di Open il ghostwriter del libro bomba del principe Harry

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Per stilare l'autobiografia Spare, che rischia di far tremare la Corona britannica, il nipote della regina non ha scelto a caso. S'è affidato a un premio Pulitzer amico di George e Amal Clooney e già, tanto per dire, delle scottanti memorie dell’ex campione di tennis Andre Agassi, diventate un bestseller internazionale