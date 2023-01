Agenzia ANSA

Provati dagli anni della pandemia, dalle ombre della guerra in Ucraina e ora soprattutto dalla zavorra dell'inflazione, gli italiani riescono comunque a reggere il colpo e restano sostanzialmente ...I funerali di Ratzinger. Francesco: "Grazie per sapienza e dedizione" Putin ordina un cessate il fuoco per il Natale ortodosso Le Ong:ci ostacola e ci criminalizza Amazon18mila posti di lavoro - I funerali di Ratzinger. Francesco: "Grazie per sapienza e dedizione" Putin ordina un cessate il fuoco per il Natale ... Italia taglia il superfluo, si spende per essenziale - Italia Provati dagli anni della pandemia, dalle ombre della guerra in Ucraina e ora soprattutto dalla zavorra dell'inflazione, gli italiani ...Primo premio da 5 milioni di euro confermato per la Lotteria Italia 2022, la cui estrazione è in programma venerdì 6 gennaio ...