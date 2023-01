Italia e Stati Uniti | Via Veneto c’é e Meloni apprezza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Quando Giorgiaaveva parlato in occasione del 47° Gala Awards della Nationaln American Foundation, pochi giorni dopo la nomina a presidente del Consiglio dei ministri, aveva salutato la platea con una frase rappresentativa quanto programmatica di un destino comune: “Long live America, viva l’!”. A distanza dei primi tre mesi di governo, e alle porte del nuovo anno, l’esecutivo diconferma di aver costruito un ottimo dialogo e piena collaborazione con l’amministrazione statunitense, proseguendo sul solco dell’amicizia che contraddistingue Roma e Washington. Soprattutto, il governono ha superato la fase iniziale di scambio di fiducia reciproca, andando oltre lo scoglio rappresentato dal sostituire un esecutivo guidato da un leader globale come Mario Draghi. Priorità, ...

Italia Oggi

Recordati NegliUniti ed in Gran Bretagna c'è carenza di medicine per l'influenza, scrive il ... La produzione del gruppo inè cresciuta dell'1,8% nel 2022 dopo quattro anni di cali. Gli ......accreditati oltre mille giornalisti, saranno 3700 i sacerdoti presenti alle esequie. I funerali saranno solenni ma sobri, come lui desiderava. Le delegazioni ufficiali sono quelle dell'e ... Con il Pnrr l'Italia adesso dovrà passare dalle riforme ai progetti - ItaliaOggi.it L’offerta imperdibile di eBay per l’iPhone 14 Visto però come il suo prezzo stia iniziando già a calare un po’, potrebbe essere per qualcuno l’opportunità di avere tra le mani comunque un prodotto di ...Secondo quanto ricostruito da Il Sole 24 Ore, sarebbe solo questione di ore la convocazione dell’assemblea della holding che, salvo slittamenti improvvisi, dovrebbe tenersi il prossimo 16 gennaio. Si ...