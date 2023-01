Globalist.it

"La notte del 42023 passerà alla storia come l'inizio del colpo di stato in, che si avvia a diventare un clone di Ungheria/Polonia/Russia/Turchia. Un governo democraticamente eletto sta assassinando ...Vangelo di venerdì 6Epifania del Signore Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi ... da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo,". Allora Erode,... Israele, 4 gennaio 2023, la notte in cui ebbe inizio il colpo di stato Con il nuovo anno torna anche con la Deliziosa, la crociera Costa più amata dagli appassionati di grandi viaggi: il Giro del Mondo.La questione della spianata delle moschee si è trasformata nel primo test per la nuova coalizione. Netanyahu ha stretto un patto faustiano con forze estremiste che non intendono ricoprire il ruolo di ...