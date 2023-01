Ispirandosi alla sfilata del brand Giada | ecco l’idea outfit perfetta per le più freddolose

Leggi su amica

(Di giovedì 5 gennaio 2023) È un abbinamento che non si vedeva in giro da un po’ quello tra cappotto e cappa. E che soprattutto eravamo abituati a vedere in una versione diverse. Ovvero dalle proporzioni più ampie e dalle lunghezze estreme. Sulla passerella autunno inverno 2022/23 deltorna invece in una veste tutta nuova. Che suggerisce un’ideabella da vedere ma anche strategica riguardo il proteggersi dal freddo. All’insegna del layering strategico che non smettono di stupire. Cappotto e cappa diventano protagonisti insieme sulla passerella autunno inverno 2022/23 di. Layering antifreddo ad arte Lainvernale diha portato in pedana un look monocromatico in cui un cappotto lungo e diritto viene indossato sotto una cappa di maglia corta e piuttosto aderente nello stesso ...