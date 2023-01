Ispezioni Nas in 607 strutture per anziani | irregolari il 25%

(Di giovedì 5 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del NAS, in occasione delle festività natalizie, ha ispezionato in tutta Italia, d'intesa con il Ministero della Salute, 607 attività socio-sanitarie edassistenziali per.Nel corso delle verifiche sono state individuate 152, tra RSA, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, pari al 25%, sanzionando 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi, per complessivi 167 mila euro, riconducibili a carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di un numero superiore dirispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti di validità,tà nella gestione deglistupefacenti, alimenti in cattivo stato di conservazione.E' stata, inoltre, disposta la chiusura di 6 ...

RaiNews

In Sicilia i controlli dei Nas in tutt'Italia nelle strutture per anziani hanno portato alla sospensione di una casa di riposo, del valore di circa 350 mila euro, a Siracusa in quanto priva della prev ...