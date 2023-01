Isola dei Famosi 2023 | Can Yaman sarà il nuovo inviato? L’idea di Ilary Blasi

(Di giovedì 5 gennaio 2023)dei: sono aperte le scommesse sui nomi dei concorrenti per ilcast e Canè al centro del gossip. L’attore turco potrebbe essere ilin collegamento dall’Honduras, oppure sono solo rumors? Ecco tutto quello che sappiamo e quali sono le ultime news sul programma, che prenderà il via a marzo/aprile, subito dopo la fine di questa tormentata edizione del GF VIP. Che sta regalando non poche sorprese ai suoi fan. Quando inizia l’deiMolti hanno già attivato il conto alla rovescia per la sedicesima edizione di uno dei programmi più amati della tv italiana: L’dei, che apparirà sul grande schermo con la prima puntata il 21 marzo su canale 5. ...

Tuttosport

Il gruppo è sbarcato sull'di Roatan, dove è ambientata L'Famosi, condotta proprio dalla Blasi, motivo per cui alcuni hanno visto questa scelta come l'ennesima frecciatina tra ex. Tra ......la conduttrice ha mostrato ai follower di aver trascorso un Capodanno da urlo in un'esclusiva... mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi su Instagram preferiscono non mostrare più nullaloro ... Isola dei Famosi 2023, chi sarà l'inviato di Ilary Blasi I rumors Stando alle anticipazioni, la poltrona da opinionista lasciata libera da Nicola Savino verrà occupata da Alvin, opinionista in studio ...Alex Belli e Delia Duran potrebbero essere tra i concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. L'edizione del reality che ...