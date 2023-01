Iron Maiden | i francobolli in edizione limitata in uscita con la Royal Mail FOTO

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Idegliora sono divenuti realtà. I membri dell’iconico gruppo heavy metal sono tra i pochi musicisti al mondo ad avere questa grande soddisfazione. La collezione si potrà preordinare da oggi e comprende dodici. Tra questi otto avranno a margine le immagini dei loro tour, tenuti in giro per il mondo nel corso degli anni. Su quattro invece troveremo rappresentata la famosa mascotte della band, Eddie. Le immagini utilizzate si muovono in un arco di tempo che si muove dal 1980 al 2018 con unadel concerto del 1983 a Hammersmith e uno del 2008 al Twickenham Stadium. Per il gruppo è sicuramente un grandissimo onore visto che sono il quinto ad avere questa possibilità dopo leggende come Beatles, Pink Floyd, Queen e Rolling Stones. Ovviamente per realizzarli sono state ...

Privilegio concesso di rado: in precedenza era accaduto solamente altre quattro volte. Oggi un'istituzione britannica come la Royal Mail rende omaggio agli Iron Maiden con l'emissione di 12 francobolli speciali. Le immagini scelte includono alcune delle famose esibizioni del gruppo. Le poste britanniche hanno deciso di rendere omaggio agli Iron Maiden con l'emissione di 12 francobolli dedicati alla rock band. Le immagini includono alcune delle famose esibizioni del gruppo, così come la mascotte Eddie.