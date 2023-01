Iran | attivista disabile condannato a morte

Agenzia ANSA

In, un'altra condanna a morte da parte di un tribunale contro uno dei giovani delle grandi manifestazioni contro il governo. Questa volta si tratta di undisabile di 22 anni, su cui pesa l'...... Zaki: "Stavolta nessuno l'ha salvato" "Subito le condanne": la minaccia del capo della magistratura contro le proteste in, scontri nel carcere di Karaj: morto un detenuto ... Disabile di 22 anni condannato a morte in Iran, denunciano gli attivisti - Mondo Si tratta di un ragazzo di 22 anni che ha confessato di aver lanciato pietre e dato fuoco a una gomma durante le manifestazioni di piazza ...Nell’anno in cui la provincia di Venezia si colloca al secondo posto in regione per numero di decessi sul lavoro (21 nei primi dieci mesi del 2022 se si considerano anche i 7 in… Leggi ...