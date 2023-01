Inzaghi si veste da Conte | così ha dato scacco a Spalletti

La Gazzetta dello Sport

Prima in classifica battuta e campionato riaperto. Una simile ripartenza Simonenon solo l'ha sognata per 51 giorni, ma ha trovato il modo di disegnarla sul campo. Nonostante l'assenza di Brozovic e la pressione di dover vincere a tutti i costi per non archiviare a inizio ...Il pallone sarà quello ininvernale ovvero di color giallo e debutterà domani. Le due squadre ... dopo il match in trasferta contro il Lecce, quelli dida Malpensa, dopo la sfida contro l'... Inzaghi si veste da Conte: così ha messo sotto scacco il Napoli Il gol di Edin Dzeko, in forma fisica invidiabile, gli 83 minuti messi nel motore da Romelu Lukaku e i ritorni in campo di Dumfries, D'Ambrosio e Correa: la fine dell'anno ...Cinque di loro li troviamo in veste di allenatori fuori dal campo a guidare le proprie squadre, uno invece è ancora in attività. Oltre al sopracitato Gilardino sulla panchina genoana, abbiamo anche ...