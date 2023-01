Inzaghi risponde in diretta | l’ha detto sullo scudetto!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nel post partita di Inter-Napoli, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Simone. Il tecnico nerazzurro ha così commentato la gara andata in scena allo Stadio Giuseppe Meazza vinta dall’Inter 1-0. SimoneInter Napoli: “Battere il Napoli ci dà fiducia” Queste le sue parole: “Dzeko sta facendo benissimo, è un giocatore di tecnica e forza. La nostra è una rincorsa che parte da lontano, battere una squadra imbattuta è una grande iniezione di fiducia. Abbiamo fatto una grande gara, c’era curiosità al rientro dopo tanti giorni ma io ero sereno”. “Tutte le partite hanno una storia a sé, sono stati novanta minuti e oltre di grande concentrazione. Un po’ di imprecisione e Meret ci hanno negato il gol al primo tempo. Quella di oggi è stata un’impresa, ci deve dare fiducia per il ...

Pereyra © LaPresseA Baldanzi, in gol in avvio,Pereyra. La squadra di Sottil prolunga così la striscia di partite senza vittorie, mantenendosi comunque subito a ridosso delle big. INTER - ... Polemiche su Sozza, Inzaghi risponde: "Il calcio migliorerà quando non parleremo più dell'arbitro" «Battere il Napoli è una grande iniezione di fiducia, sono orgoglioso della mia squadra stasera» dice il sorridente Simone Inzaghi «Abbiamo fatto una grande partita, ma ...Una vittoria che vale come l'oro, un successo contro l'unica squadra ancora imbattuta nei principali campionati europei: Edin Dzeko stende il Napoli e rilancia le ...