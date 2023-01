Inter | tutti gli occhi sulla LuLa | ma la scena è tutta di Dzeko

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Edinregala tre punti fondamentali all’nel match contro il Napoli C’era grande attesa a San Siro. Non solo per il ritorno in campionato dell’, ma anche per rivedere insieme la, dopo che nella prima parte di stagione Lukaku e Lautaro hanno giocato poco insieme. Invece, la copertina dei giornali e non solo se li è presi Edinche, servito ottimamente da Dimarco, ha battuto Meret regalando tre punti ai suoi. “a mangiarsi con gligli altri due attaccanti, il gigante tornato finalmente integro e il campione del mondo ancora in stato di euforia, e il rischio era dimenticarsi del terzo cavaliere: il più in forma in questa ripartenza, l’uomo che con una testata ha dato un senso al resto del campionato. Edinha ...

Tutto Napoli

Nonostante l'assenza di Brozovic e la pressione di dover vincere ai costi per non archiviare a inizio gennaio il discorso scudetto. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ......che è stata fatta (ma non ai giocatori allo stesso modo, visto che tanti erano in Qatar ), per il ritmo che si spezza, per cosa passa nella testa di calciatori e allenatore. Contro l', ad ... Gazzetta - Campionato riaperto grazie all'Inter! Tutti in corsa, distanze colmabili con ancora 22... Inter vs Napoli 1-0 vince la squadra di Simone Inzaghi. Il primo editoriale del 2023 a cura di Gianfranco Piccirillo dell'associazione Stabiamore ...Basta un gol di Dzeko all'Inter per battere la capolista della Serie A, il Napoli riprende il campionato con un passo falso ...