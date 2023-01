Inter-Napoli | Spalletti | “Siamo stati lenti | qualcuno ha reso sotto il proprio livello”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Nonriusciti a far girare il pallone con qualità, come facciamo di solito. Abbiamo faticato a superare le due mezzali. Noi posfare di piùl’aspetto della qualità. Se facciamo girare la palla troppo lentamente non riusciamo a creare disordine nella loro linea difensiva. Loro ti danno campo: si arriva a centrocampo ma poi lì bisogna giocare con più qualità.haal didelabituale“. Così Lucianoai microfoni di Dazn commenta la sconfitta, la prima stagionale, del suosul campo dell’, nel big match che ha aperto il 2023 di Serie A. Il tecnico dei partenopei, parlando della lotta Scudetto, ha poi aggiunto: “Questa sconfitta si gestisce allenandosi ancora ...

Corriere dello Sport

, Dzeko affonda Spalletti . I tifosi dell'mettono Spalletti nel mirino ., il web nerazzurro si esalta . Spalletti, l'ex mai amato dagli interisti ., ...Un colpo di testa di Dzeko in avvio di ripresa infligge alla squadra di Spalletti la prima sconfitta del campionato e rilancia i nerazzurri nella corsa allo ... Inter-Napoli 1-0 diretta: decide Dzeko, primo ko per Spalletti I ritmi in avvio sono subito piuttosto alti offrendo al pubblico una partita intensa e divertente. Al quarto minuto di gioco Dimarco ha già sul piede una ghiottissima occasione per portare i suoi in v ...‘Missione compiuta ! L’inter ha battuto il Napoli capolista 1-0. Il gol di Dzeko, I partenopei incassano la prima sconfitta in questa stagione. Primo tempo e primi dieci minuti con l’Inter più aggress ...