Inter-Napoli – Rrahmani pagelle da brividi | che errore sul gol di Dzeko

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ledi Amirdurantesono da bocciatura totale, il difensore non arriva alla sufficienza. La presenza dal primo minuto del difensore kosovaro è rimasta in dubbio fino all’ultimo momento. Poi Spalletti ha deciso di lanciarlo titolare nonostante non fosse ancora nel pieno della forma fisica. In tanti hanno sottolineato questodi Spalletti durante. Anche perché è stato quello decisivo, visto che da un movimento sbagliato dinasce il gol di. Il difensore delva di istinto sul primo palo e perde completamente l’attaccante bosniaco libero di segnare da solo davanti alla porta.: voti delle ...

Così come il primo assistente Meli (in) pressa Bastoni per sveltire la rimessa a 10' dalla fine. QUARTO POSTO Concluso questo sedicesimo turno di campionato, le domandone post - ...Ilha subito la prima sconfitta stagionale, mentre le sue dirette inseguitrici hanno conquistato la posta piena. Dopo 53 giorni torna la serie A in una giornata caratterizzata dal sentito omaggio ...Lo ricorda La Stampa a proposito della polemica – respinta da Spalletti – sulla designazione del milanese Sozza per Inter-Napoli La Stampa torna sulla polemica per la designazione dell’arbitro… Leggi ...Il Napoli ha provato a reagire di forza – azione pericolosa di Kvaratskhelia dopo un’ora di gioco -, ma i nerazzurri hanno concesso pochissimi varchi alla squadra di Spalletti. L’Inter ha alzato… Legg ...