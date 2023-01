Inter-Napoli | è successo di nuovo | il dato post Mondiale è incredibile

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La sconfitta contro l’è la prima in campionato per il. Ma c’è unche fa sorridere gli azzurri ed è legato anche al. La rete di Edin Dzeko certifica la sconfitta delcontro l’di Simone Inzaghi Per gli azzurri si tratta del primo ko in campionato. Fino a stasera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Corriere dello Sport

Con il suo colpo di testa, Edin Dzeko regala tre punti fondamentali all'. Si tratta del 6° gol al, il 20° con la maglia nerazzurra in Serie ...Per rendere l'idea della sua grandezza: è a 20 reti in Serie A con l'da quando è arrivato, mentre tutti gli altri gol prodotti in campionato da over 35 nella storia del club sono soltanto 19. Inter-Napoli 1-0 diretta: decide Dzeko, primo ko per Spalletti Napoli sconfitto dall'Inter, primo passo falso in questo campionato per i partenopei. Luciano Spalletti a fine gara, non era molto contento per la prestazione della sua squadra. Il tecnico toscano non ..."Ounahi per il futuro Sinceramente abbiamo fatto un inizio di stagione e crediamo di stare a posto così" Nel post-partita di Inter-Napoli ha parlato il ds azzurro Cristiano Giuntoli. Ai microfoni di ...