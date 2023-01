Inter-Napoli 1-0 | Spalletti | “Possiamo fare meglio”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Mastica amaro Luciano, che nel post partita commenta la prima sconfitta del suoin campionato in casa dell’. Serie A che si riapre: nerazzurri a -8, Milan a -5 dalla capolista.(1-0),: “La palla girava lenta” Ciò che in parte ha determinato la sconfitta, secondo il tecnico di Certaldo, è stata la velocità della manovra. “Hanno fatto quello che fanno sempre, cioè venirci addosso su Lobotka con Calhanoglu. Noi dovevamo essere bravi a far arrivareil pallone sulla loro trequarti. Non siamo riusciti a far girare il pallone con la qualità di sempre. La palla girava sempre un po’ lenta,di più“. Tentativi di verticalizzazione. “Ci abbiamo provato, ma Acerbi è un cliente ...

Corriere dello Sport

La partita fraera attesa da due mesi, dal lontano 13 novembre in cui si era fermato il campionato per lasciare spazio al Mondiale in Qatar . Ora la gara che ha aperto i big match del 2023 e chiuso il ...Sono invece otto i punti di ritardo dell'dal, ma al termine della gara di San Siro Luciano Spalletti non si fa coinvolgere nella baraonda dei numeri, senza però poter negare la serata ... Inter-Napoli 1-0 diretta: decide Dzeko, primo ko per Spalletti La rete segnata nel secondo tempo da Edin Dzeko, la decima stagionale per il bosniaco, consente all'Inter di aprire il 2023 con la vittoria per 1-0.Inter-Napoli, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match di Serie A, con gli episodi da moviola e le .... Per i padroni di casa manca Brozovic , bloccato da un infortunio di lieve ...