Inter-Napoli 1-0 | il gol di Dzeko che ha deciso il big match | VIDEO

DAZN: problemi di visione nei primi 35 minuti della sfida, decisiva per la corsa al titolosegna la riapertura della lotta per lo scudetto, ma anche le polemiche sul servizio di DAZN. Torna il campionato, tornano i problemi del calcio: dagli insulti razzisti nei confronti di ...Il polacco si è messo in mostra in Qatar, anche se per la Juve ci sarà da superare un'agguerrita concorrenza: dai club di Premier League, passando per le altre big italiane Milan,. ...Nelle ultime ore l’associazione Codici ha registrato diverse segnalazioni da parte di consumatori che lamentano, in particolare, problemi tecnici nel corso della partita tra Inter e Napoli. “Ci ...La vicenda del piccolo è stata presa a cuore dall’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni e che in tutti questi anni gli è stato accanto: ...