Inter | chiesti accertamenti per i cori razzisti contro Lukaku

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il Giudice Sportivo ha chiesto degliper i presuntiverso Romeluin-Napoli Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, attraverso un comunicato ufficiale, ha chiesto degliin merito airivolti adurante-Napoli. COMUNICATO – «Il Giudice Sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l’Ordine pubblico, quali sono i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore “terzo anello blu”, autori dei...