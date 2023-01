Inter | Acerbi | «Forse è mancato qualcosa a inizio stagione…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Francesco, difensore dell’, ha parlato dopo la vittoria di ieri contro il Napoli. Le dichiarazioni del nerazzurro Francesco, difensore dell’, ha parlato aTv. PAROLE – «stagione, abbiamo perso dei punti però il Napoli ha fattodi straordinario, ne ha vinte veramente tante. Se facevamo un campionato bello magari eravamo distanti solo 3-4 punti. Ma questo non deve essere un alibi. Questo è un punto di ripartenza, noi veramente possiamo fare un filotto e poi sperare in un falso falso degli altri. Noi non dobbiamo più farlo, ne rimane uno di passo falso. Non dipende solo da noi ma ci crediamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.