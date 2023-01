(Di giovedì 5 gennaio 2023)“Cristiano Ronaldo”. Gli esperti di social network potrebbero ormai definire così l’impennata che fanno registrare di abitudine i canali ufficiali della società che si assicura le prestazioni dell’attaccante portoghese. Non fa eccezione ancheche prima di tesserare Cristiano Ronaldo aveva un seguito di circa 500.000 persone sul suo profilo ufficialee, nel momento L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Sul suo profiloseguito da oltre 2 milioni di followers dispensa consigli di stile ed ... abbinati al cappotto in pelle avintage. Quindici tendenze moda per l'Autunno Inverno 2022/...La fashion blogger ha circa quattro milioni e mezzo di follower sued i suoi post sono ... aggiungendo un trucco glitter adsmokey eyes. Nelle foto con la torta (rosa perché è il suo ... Instagram, effetto CR7: l'Al Nassr fa il pieno di follower, superata l'Inter Come un'onda inarrestabile l'effetto Cristiano Ronaldo colpisce l'Arabia Saudita. Grande entusiasmo nella penisola araba dopo l'annuncio ufficiale del portoghese all'Al-Nassr, con i social network del ...L’epoca del calcio moderno è stata fortemente condizionata dall’egemonia di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo, due fuoriclasse costantemente una spanna sopra gli altri negli anni. I due, capaci di t ...