“Inps | una pratica di invalidità si è trasformata in farsa | per lo Stato mia madre non esiste”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) di LP Ho letto l’articolo pubblicato su ilfattoquotidiano.it a firma di Giorgio Colombo: Pensioni, con 250 euro al mese si è troppo ricchi per essere a carico del coniuge. L’appello: “Noi per lonon esistiamo”. Se interessa dedicarsi a un’altra squallida vicenda che coinvolge l’, mi piacerebbe raccontare quanto sta avvenendo nel mio caso. A differenza della vicenda riferita dall’articolo non si tratta di chiedere all’di modificare un parametro per l’erogazione di un sussidio, qui si fa riferimento a un livello di inadeguatezza ancora più infimo perché relativo a una procedura standard,nte, sperimentata, banale, di routine che l’non è, però, in grado di seguire e gestire. Dal 2019 attendo per miache vengano accertati i requisiti sanitari che le ...

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

situazione che non gioca quindi a favore di politiche troppo dispendiose per le casse dello ... I costi per quel che riguarda invece le pensioni, l'nella sua Relazione ha stimato i costi di ...... da parte della pubblica amministrazione,esecuzione immediata e non contrastata delle ... cosa mai successa prima, non ha confermato il direttore generale dell'Vincenzo Caridi e ha già ... Crotone, al vertice dell’Inps ma senza titoli. "Una condanna e 5 rinvii a giudizio" Il tribunale restituisce il reddito di cittadinanza dopo la revoca dell’Inps, la donna risultata irreperibile per qualche mese ...Tabella tassi interesse su dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. Dal 2023 sale al 5%. Quando si applica ...