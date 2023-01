Infrastrutture | Salvini | tour di quattro giorni nei cantieri lombardi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Unditra visite e sopralluoghi neidellaa. E' l'impegno che il vicepremier e ministro dellee dei Trasporti Matteoavrà da sabato 7 a martedì 10 gennaio compresi. Il programma prevede, per sabato 7 la prima tappa, a Casalpusterlengo (Lodi), per un sopralluogo al cantiere della variante alla Ss 9; domenica 8sarà a Como nell'area interessata dalla Variante Tremezzina sulla SS 340 Regina. Lunedì 9, poi, sarà nel bresciano per il cantiere del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari. E martedì 10, infine, sarà a Cinisello Balsamo per l'inaugurazione di una nuova piazza pubblica: saranno anche le ore della riapertura della Lecco Ballabio, interrotta da ...

Repubblica TV

Lo scrive Matteo, ministro dellee Trasporti, su Facebook. Andiamo avanti, con concretezza e buonsenso.'Ringrazio le forze dell'ordine che in questo, come in tanti altri casi, hanno arrestato i delinquenti'. Così il ministro dellee dei Trasporti e vicepremier Matteo, commentando l'arresto dei due giovani ritenuti gli autori della rapina commessa lo scorso 23 dicembre ai danni del figlio Federico. 'Spero -... Infrastrutture, Salvini: 'Entro due anni posa della prima pietra per ponte sullo Stretto' Milano, 5 gen. (LaPresse) - "Ringrazio le forze dell'ordine che, in questo come in tanti altri casi, hanno arrestato i delinquenti. Spero che adesso i due ...Lo scorso 23 dicembre, in via Jacopo Palma a Milano, è stato rapinato il figlio di Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano… Leggi ...