(Di giovedì 5 gennaio 2023) Prezzi in calo in Francia e Germania, giù gas e petrolio. Gli analisti: «La frenata è possibile anche in Italia». Le Borse corrono, ma la Bce prepara nuovi rialzi e avverte: «Avanti col risanamento dei conti pubblici»

La Stampa

... mentre allo stesso tempo la riapertura della Cina offre unaper alcuni asset. Barclays Gli ...AXA Una recessione indotta dalla politica sembra il prezzo da pagare per riportare l'...... abbiamo dovuto davvero fare i conti con le risorse finite del pianeta e un'pericolosa ... proprio a causa dei rincari dei prezzi, che nell'anno appena iniziato non daranno. Da notare ... Inflazione, la tregua L'inflazione è risultata in calo in dicembre (i prezzi al consumo sono saliti del +2,8% su base annua, contro il +3,0% dei due mesi precedenti e il picco del +3,5% in agosto), ma non è ancora il caso ...In Francia, secondo la stima preliminare dell’Istituto di statistica francese Insee, l’inflazione a dicembre registra un 5,9% sull’anno dopo il 6,2% di novembre. Il 5 gennaio l’Istat diffonderà i dati ...