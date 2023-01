Inflazione | Istat | nel 2022 all’8 | 1% | al top dal 1985 Pesa energia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) ROMA – Neli prezzi al consumo, in media, hanno registrato una crescita pari a +8,1% (+1,9% nel 2021). E’ la stima provvisoria dell’. Nel“i prezzi al consumo – è il commento dell’Istituto – registrano una crescita in media d’anno di +8,1%, segnando l’aumento più ampio dal(quando fu pari a +9,2%), principalmente a causa dall’andamento dei prezzi dei Beni energetici (+50,9% in media d’anno nel, a fronte del +14,1% del 2021). Al netto di questi beni, nell’anno che si chiude, la crescita dei prezzi al consumo è pari a +4,1% (da +0,8% del 2021)”. In base alle stime preliminari “l’acquisita, o trascinamento per il 2023 (ossia la crescita media che si avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili fino al prossimo dicembre) è pari a +5,1%, ben più ...

Il Fatto Quotidiano

Sul fronte macroeconomico, i dati preliminari dell'hanno mostrato che a dicembre 2022 l'complessiva è rallentata marginalmente all'11,6% su base annua dall'11,8% di novembre, in ...Si raffredda l'in Europa , ma resta a doppia cifra in Italia A parziale conforto degli europei il dato preliminaresull'i nflazione in Italia a dicembre : l'indice nazionale dei ... A dicembre l’inflazione rallenta ma resta a doppia cifra: +11,6%, più che negli altri big Ue Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Piazza Affari archivia una seduta incolore con il Ftse Mib che chiude in calo dello 0,11% a 24.832,70 punti. Ieri sono state diffuse le minute della Fed, ...