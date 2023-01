Inflazione in Italia | nel 2022 impennata record da 1985

Dopo mesi di continuo aumento inizia a calare l'anche in, dopo i dati positivi di Spagna, Germania e Francia . Insomma, potremmo aver raggiunto davvero il picco . Secondo le stime preliminari dell' Istat sul mese di dicembre 2022 ......, trasparenza, resi e sostenibilità che abbiamo analizzato attraverso uno studio ...compresa". Ecco cosa aspettarci. Omnicanalità . Dopo 2 anni di acquisti prevalentemente online, lo ...Sebbene il +11,8% di dicembre sia il dato più elevato dal 1985 in Italia i prossimi mesi lasciano ben sperare sulla fine dell’onda inflazionistica ...L’inflazione in Italia sembra non essere ancora stata debellata in modo efficace. Ecco cosa pensano gli analisti di IG Italia ...