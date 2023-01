(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) stima che al’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività sia aumentato dello 0,3% su base mensile e dell’11,6% su base annua.: i dati Nel 2022 i prezzi al consumo hanno registrato una crescita pari al +8,1% (+1,9% nel 2021). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi, i prezzi al consumo sono cresciuti del 3,8% (+0,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 4,1% (+0,8% nel 2021). Aumento dei prezzi In merito al dato annuale l’Istat precisa che si tratta «dell’aumento più ampio dal 1985 (quando fu pari a +9,2%), principalmente a causa dall’andamento dei prezzi dei beni energetici (+50,9% in media d’anno nel 2022, a fronte del +14,1% del 2021)». Istat: a cosa è dovuto il rallentamento su base tendenziale ...

Sul versante, i prezzi alla produzione di Eurolandia sono calati, nel mese di novembre, così come l'italiana ha registrato un rallentamento a, nella stima preliminare ...- Alieve frenata dell'secondo l'Istat. Un dato ancora troppo alto per il nostro Paese mentre la discesa dei prezzi è più evidente in Germania, Spagna e Francia. Incidono i costi dell'...Inflazione: a dicembre è all’11,6%.’L' indice nazionale dei prezzi è aumentato dello 0,3% su base mensile e dell’11,6% su base annua Inflazione: i dati Aumento dei prezzi Istat: a cosa è dovuto il ...Giovedì mattina l'ISTAT ha pubblicato i dati relativi all'inflazione nel mese di dicembre in Italia: i prezzi sono aumentati su base annua dell'11,6 per cento, un dato in leggera diminuzione rispetto ...