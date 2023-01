Inflazione | a dicembre è all’11 | 6% Il dato 2022 è il più alto dal 1985

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilfornito dall'Istituto nazionale di Statistica arriva dopo la frenata dei prezzi rilevata nei giorni scorsi in Germania, Spagna e Francia.

L'in Italia L'rallenta a +11,6% per il +0,3% su base mensile. Ma nel 2022 i prezzi hanno, comunque, segnato l'aumento più ampio dal 1985 (quando fu pari a +9,...Ora l'è alta e una Banca centrale non può fare altro che alzare i tassi. Tanto più ... 'Chi attacca la Bce sta facendo lo stesso errore che ha rimproverato aa Lagarde: sta usando un ...Anche in Italia sembra essere iniziata la curva discendente dell'inflazione. Secondo le stime preliminari del mese di dicembre 2022 diffuse dall'Istat, l'indice nazionale dei prezzi ...L’analisi della Coldiretti su dati Istat relativi all’inflazione a dicembre che evidenziano un aumento medio del 9,1% dei prezzi dei beni alimentari e delle bevande nel 2022 rispetto all’anno preceden ...