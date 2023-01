Il Sole 24 ORE

...75% Spread 202,35 Dati di mercato Leggi anche In Europa l'rallenta per il calo del gas: la Borsa risale vedendo il lieto fine La bolletta del gas sale del 23,3 per cento in......creati ae le statistiche sui salari dei lavoratori, altra spia di come l'economia a stelle e strisce stia reagendo al rapido rialzo dei tassi d'interesse (visto lo stretto legame... Inflazione, a dicembre è all’11,6%. Il dato 2022 è il più alto dal 1985 In un contesto di crescita debole e alta inflazione, Abbasi ha auspicato che venga raggiunto "al più presto un accordo con il Fmi per ...Lieve rallentamento dell'inflazione, ma nel 2022 ha segnato il record dal 1985. A dicembre, secondo"le stime Istat, i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,3 per cento sul mese scorso"e dell'11,6 r ...