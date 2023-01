Corriere dello Sport

Così, su Instagram dove ha postato anche una foto di Umtiti con la maglia del Lecce , il presidente della Fifa Giannicommenta quanto accaduto oggi allo stadio di Via del Mare, dove i due ...Il " selfie della vergogna ", "il selfie simbolo dell'arroganza del calcio moderno". Sono solo alcune della criticheGianniper il selfie davanti alla salma di Pelè nello stadio del Santos. Il presidente Fifa ha subito replicato: "Sono costernato dopo essere stato informato delle critiche da parte ... Infantino contro i cori razzisti a Umtiti e Banda in Lecce-Lazio: "Ora basta!" Il primo dirigente del calcio mondiale ha commentato con un post su Instagram quanto accaduto al Via del Mare: durante la gara ci sono stati cori razzisti contro Banda e Umtiti. Questo il commento di ...Arriva sui social la replica del presidente Fifa Gianni Infantino che si giustifica rispetto alle critiche ricevute per i selfie con accanto la bara di Pelè ...