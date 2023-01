Indagini dell’Antiriciclaggio su Totti Un amico | “Lui gioca ma mi ha prestato i soldi”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo le rivelazioni sull’indagine parla l’a cui l’ex calciatore avrebbeFrancescoavrebbe una sorta di dipendenza o comunque una passione smodata con il gioco d’azzardo. Un fattore non da poco che entra nellesvelate nelle ultime ore dal quotidiano “La Verità”. Tra i suoi movimenti bancari risultava anche unche custodirebbe idell’ex capitano della Roma. La Verità ha svelato l’esistenza di un prestito infruttifero del valore di 80 mila euro a una pensionata di Anzio e madre della moglie dell’. Leggi anche: Guai per Francesco: all’esamealcuni bonifici Ipoi sarebbero arrivati ...

QuiFinanza

... a quanto sembra ignara di tutto, è la suocera'uomo e il suo ... Secondo alcune segnalazioni giunte all', su un ... a sua volta collegata, almeno secondo le prime, al casinò ...... che ha dato notizia di una strettasulla figura di Francesco Totti per alcune "operazioni sospette". Il quotidiano, cercando di ricostruire la situazione, spiega che le... Altra tegola per Totti: cosa sappiamo dei presunti bonifici sospetti