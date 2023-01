Indagato per estorsione Cristian Cocco | ex inviato di Striscia

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 5 gennaio 2023)Guai giudiziari per. L’exdila Notizia èpernei confronti di un operatore di ripresa che lavorava al suo fianco. Il 51enne di Oristano è accusato di aver preteso dal collega la metà dei compensi erogati da Mediaset in cambio della prosecuzione della collaborazione. Si tratterebbe di una somma di circa sessantamila euro, versata in quattro anni.avrebbe respinto ogni accusa e sarebbe pronto a difendersi in tribunale, dimostrando la sua innocenza, nel corso dell’udienza che si terrà il prossimo mese di febbraio.la notizia precisa chenon fa più parte della squadra di inviati del tg ...