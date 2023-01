Incidenti sul lavoro | Centro Studi Cub | quasi 1 500 morti nel 2022

(Di giovedì 5 gennaio 2023) MILANO – Isulnelsono stati complessivamente almeno 1.484 (1.404 nel 2021 calcolati con gli stessi parametri) equivalenti a 28 a settimana e 4 al giorno di media: è il dato che emerge, “per difetto”, in una elaborazione deldella Cub in base a dati Inail e Osservatorio nazionalesulsia di Bologna che di Mestre. I deceduti direttamente sul luogo disono 665, mentre sono 819 quelli che hanno perso la vita in viaggio (dovuto alla professione, per esempio gli autotrasportatori) o andando o tornando dal luogo di impiego. Le categorie maggiormente falcidiate sono l’agricoltura, l’autotrasporto e l’edilizia che superano insieme la metà degli infortuni mortali. Il dato sugli stranieri...

Agenzia ANSA

