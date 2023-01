(Di giovedì 5 gennaio 2023) Isulnelsono stati complessivamente almeno 1.484 (1.404 nel 2021 calcolati con gli stessi parametri) equivalenti a 28 a settimana e 4 al giorno di media: è il dato che emerge, "per ...

I deceduti direttamente sul luogo disono 665, mentre sono 819 quelli che hanno perso la vita in viaggio (dovuto alla professione, per esempio gli autotrasportatori) o andando o tornando dal ...... della sicurezza sul posto di'. 'Ci troviamo, quindi, a censurare la condotta di chi, senza pensarci troppo, ha danneggiato un simbolo di civiltà e prevenzione degli, al tempo stesso,... Incidenti lavoro: Centro Studi Cub, quasi 1.500 morti nel 2022 - Campania Resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di alcool. Queste le accuse contestate dai carabinieri a un 50enne di Bronte. I militari sono intervenuti ieri notte lungo la strada statale 284 ...Giuliano De Seta rimase schiacciato sotto una lastra di acciaio a Noventa di Piave: la norma non prevede l’indennizzo ...